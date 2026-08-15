Сериозно поевтиняване на част от основните зеленчуци отчита търговията на едро в България през седмицата 10 - 14 август. Най-осезаем спад има при червения пипер и доматите, докато лукът, зелената салата и морковите поскъпват, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, цитирани от БГНЕС.

Доматите са поевтинели със 17,24% спрямо предходната седмица. На 14 август цената им на едро достига 1,21 евро за килограм при базова стойност от 1,46 евро.

Още по-голям спад има при червения пипер. В края на периода той се търгува за 1,45 евро за килограм, което е с 18,08% под базовата цена от 1,77 евро. Само в рамките на пет дни стойността му намалява последователно - от 1,63 евро на 10 август до 1,45 евро на 14 август.

Зеленият пипер също поевтинява - до 1,07 евро за килограм, или с 6,79% спрямо базовите 1,15 евро.

При краставиците понижението е 4,72%, като цената им в края на седмицата достига 1,21 евро за килограм при базови 1,27 евро. Тиквичките се продават за 0,63 евро за килограм, което е с 4,55% под базовата цена от 0,66 евро.

Прасковите надолу, кайсиите нагоре

Понижение има и при част от плодовете. Прасковите са сред най-сериозно поевтинелите - от 1,26 евро до 1,17 евро за килограм, или спад от 6,85%.

Ябълките се търгуват за 1,24 евро за килограм, което е с 2,05% под базовите 1,27 евро.

При кайсиите движението е в обратна посока. Цената им достига 1,28 евро за килограм, или с 4,58% над базовите 1,22 евро.

Лимоните приключват седмицата на ниво от 2,13 евро за килограм, което представлява спад от 1,84% спрямо базовата цена от 2,17 евро.

Лукът и зелената салата поскъпват

На фона на поевтиняването при редица сезонни зеленчуци част от продуктите отбелязват осезаем ръст.

Най-силно поскъпва зелената салата - до 0,76 евро за килограм, което е с 8,57% над базовата цена от 0,70 евро.

При зрелия кромид лук увеличението е 7,49%, като цената му достига 0,66 евро за килограм при базови 0,61 евро.

Морковите поскъпват с 4,11% до 0,81 евро за килограм, а зелето - с 3,20% до 0,58 евро.

Картофите обаче приключват седмицата с лек спад. Цената им е 0,60 евро за килограм при базови 0,61 евро, или понижение от 1,96%.

Разнопосочно движение и при основните храни

При част от основните хранителни продукти също се наблюдава поевтиняване.

Оризът пада до 1,64 евро за килограм, което е с 5,86% под базовата цена от 1,74 евро.

Маслото достига 1,43 евро за пакет от 125 грама, или спад от 1,79%. Пилешките гърди се търгуват за 6,57 евро за килограм, което е с 1,47% по-ниско спрямо базовите 6,67 евро, а замразеното пиле поевтинява с 0,70% до 3,71 евро за килограм.

При фасула има леко увеличение - до 2,13 евро за килограм, или с 1,24% над базовите 2,10 евро.

Кашкавалът "Витоша" достига 9,23 евро за килограм, което е ръст от 0,79%, докато кравето сирене поевтинява с 0,49% до 6,13 евро за килограм.

Като цяло данните за седмицата очертават силно разнопосочно движение на пазара. Най-големият спад сред посочените плодове и зеленчуци е при червения пипер - 18,08%, следван от доматите със 17,24%, прасковите с 6,85%, зеления пипер с 6,79% и краставиците с 4,72%.

В обратната посока най-силно се открояват зелената салата с ръст от 8,57% и зрелият кромид лук със 7,49%, следвани от кайсиите с 4,58% и морковите с 4,11%.

Посочените от ДКСБТ стойности са цени на едро с включен ДДС.