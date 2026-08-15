Седем души – четирима мъже и три жени – са задържани за отвличане и измъчване на млада жена във Великотърновско, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от Фокус. Разследването е започнало след сигнал, подаден тази сутрин около 6:30 ч.

Потърпевшата е 26-годишна жена от Горна Оряховица, която сама е успяла да информира полицията. Пред служителите на реда тя е обяснила, че през нощта е била насила качена в автомобил и откарана в село Сушица.

На мястото жената е била измъчвана, косата ѝ е била отрязана, а мобилният ѝ телефон и парите ѝ са отнети. След проведени оперативно-издирвателни дейности полицията е установила и задържала седемте лица, съпричастни към престъплението. Открити са отнетите вещи.