Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейна почивка в Европа, показва годишното проучване Family Holiday Report 2026 на Post Office Travel Money, изготвено съвместно с туристическия оператор TUI. Пред българския курорт се нарежда единствено португалският регион Алгарве.

Хотелиерът Румен Мончев коментира пред NOVA, че Слънчев бряг от години привлича туристи, които търсят едновременно спокойствие и разнообразни преживявания.

"Тук животът не спира 24 часа, седем дни в седмицата", посочва той и допълва, че обслужването е добро, а хората - приветливи.

В разгара на сезона цените в курорта са достигнали най-високите си нива. По думите на Мончев ранните резервации са били на стойност около 55 евро на човек на ден. В момента цените са приблизително с 20% по-високи, докато при други дестинации увеличението достига около 50%.

Сред показателите, включени в проучването, са цените на бирата и минералната вода - едни от най-търсените продукти в курорта.

Търговци твърдят, че не са увеличавали цените си спрямо миналата година и дават като пример кафето и бързите храни.

Според проучването обаче общото поскъпване в Слънчев бряг е малко над 9% спрямо предходния анализ. В заведения на плажа кафето достига 2 евро, а фрапето - 5 евро.

Докато част от собствениците на ресторанти уверяват, че при тях няма драстично увеличение, търговци на бързи храни и хотелиери дават различна оценка за движението на цените.

Търговецът Илиян Димитров посочва, че много от туристите се хранят основно в хотелите, които предлагат All Inclusive пакети. Румен Мончев също отбелязва, че почиващите посещават ресторантите по-рядко.

В изследването са включени и разходите за плажни принадлежности. Според търговци по крайбрежието цените им остават в нормални граници.

Сред туристите има и семейства, които за поредна година избират Слънчев бряг за почивката си. Те определят курорта като финансово изгоден и посочват като предимства наличието на храна, удобства и разнообразни развлечения. По думите им поскъпване има, но то е сравнително малко.