В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста облачност след обяд, но вероятността за валежи остава малка. В южната част на Черноморието ни се очакват кратки валежи от дъжд и силен вятър.

В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста облачност след обяд, но вероятността за валежи остава малка.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток, а в Югоизточна България – временно силен. Максималните температури ще варират от 25-26° в североизточните райони до 32° в крайните югозападни части.

В София се очакват температури около 27°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца и през деня няма да претърпи съществена промяна.

В планинските райони ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове, но без валежи.

Вятърът от изток-североизток ще бъде умерен до силен, с тенденция към отслабване през деня. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 21°, а на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието се очаква променлива облачност, като вероятност за слаб дъжд има предимно по южното крайбрежие. Вятърът ще духа от изток-североизток, като по южния бряг ще бъде временно силен.

Максималните температури на въздуха ще бъдат между 25° и 26°, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще достигне 3-4 бала.