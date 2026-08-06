Наркобос от международна мрежа за трафик на синтетични дрога е заловен в Бургас. Задържан е 39-годишен украински гражданин от Чернивци, определен като организатор на схемата, и 31-годишен химик от Ивано-Франкивска област, за когото се смята, че е участвал пряко в производството на наркотиците. Това става ясно от съобщение на украинската служба за сигурност / СБУ/ публикувано в Telegram на 5 август. Арестите са част от международна полицейска операция. А разкриването на престъпната мрежа е реализирано с помощта на контраразузнавателни действия на СБУ, съвместно с Националната полиция на Украйна и българските партньори.

Мъжът е ръководил мрежа от 14 нелегални лаборатории, в които се произвеждали алфа-PVP, мефедрон, амфетамин и прекурсори. "Разкриването на наркогрупата стана възможно благодарение на контраразузнавателните мерки на СБУ, когато в полезрението на украинската спецслужба попадна прокремълски настроен жител на Киевска област", съобщи СБУ.

Според СБУ производственият капацитет на лабораториите е позволявал синтезирането на повече от 50 килограма психотропни вещества месечно, а незаконният оборот се оценява на около 2 милиона украински гривни.

В престъпната схема участвали най-малко 30 души, действащи на територията на Украйна и Европейския съюз.

Наркотиците били маскирани като автомобилна химия. Така те пътували с международни товарни превози като легална стока.

По време на акцията украинските служби са задържали още шестима заподозрени в Киевска и Черновицка област. При претърсванията са иззети близо 150 килограма психотропни вещества, оборудване за производството им, компютърна техника, мобилни телефони с данни за престъпната дейност.

В момента се подготвя екстрадирането на задържания в България глава на групата в Украйна. Ако бъде признат за виновен, й може да получи до 13 години затвор плюс конфискация на имущество.

Украинските власти припомнят, че СБУ и българската ГДБОП вече са работили съвместно при разкриването на мащабна лаборатория за производство на синтетични наркотици в Бургас.