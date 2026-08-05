Турция изрази "сериозна загриженост" относно атаки, насочени към граждански кораби в Черно море, съобщи Министерството на външните работи на страната, след като турските граждански кораби "Ясар" и "Надежда" бяха атакувани от безпилотни летателни апарати при напускане на пристанището на Новоросийск в понеделник вечерта. Редица членове на екипажа, включително турски граждани, бяха ранени при атаките.

"Сериозно сме обезпокоени, че въпреки всички наши предупреждения, войната между Русия и Украйна все повече се разпространява в Черно море по начин, който засяга и гражданските кораби", се казва в изявление на министерството.

В изявлението се призовават всички страни в Черно море да "приложат конкретни мерки", за да гарантират безопасността на корабоплаването, предава Anadolu Agency.

"Ако не бъдат взети превантивни мерки, ескалацията в Черно море ще има многоизмерни неблагоприятни последици, включително за продоволствената сигурност", се добавя в доклада.

"Безопасността и сигурността на нашите граждани са наш най-висок приоритет и тяхното състояние се следи отблизо", се казва още в съобщението.