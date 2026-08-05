Жестоко убийство, разкрито близо година след извършването му, разтърси Гърция. Тялото на 65-годишен пенсиониран моряк беше открито във фризер в апартамент в атинското предградие Калитеа, а разследването се насочи към 45-годишна българска гражданка, с която мъжът е живял на семейни начала, и нейния син. Гръцките власти очакват съдебномедицинската аутопсия, която трябва да даде ключови отговори за начина, по който е извършено престъплението.

По данни на разследването жертвата е открита със завързани крайници, със запушена с изолирбанд уста и покрита с чаршаф. В жилището са намерени и следи от кръв.

Според първоначалната оценка на съдебните медици тялото е престояло във фризера приблизително една година.

Българка и синът ѝ са в центъра на разследването

Основната версия на разследващите е насочена към 45-годишната българка, с която жертвата има общо дете, както и към нейния 27-годишен син от предишен брак.

Според оперативната информация жената е напуснала Гърция заедно с малолетното си дете и се е отправила към България само няколко дни преди роднина на 65-годишния мъж да подаде сигнал за изчезването му.

Близките на жертвата твърдят още, че от банковите му сметки липсват значителни суми пари.

Интерпол е уведомен

Тъй като има данни, че заподозрените може да се намират на територията на България, гръцките власти са задействали международните механизми за издирване и са уведомили Интерпол.

До момента няма официална информация за задържани или повдигнати обвинения.

Тялото е открито случайно

Зловещата находка е направена от съдебен изпълнител, който пристигнал в жилището на улица „Евангелистрия“ в Калитеа, за да връчи заповед за запор срещу българската гражданка.

След като установил, че входната врата е отключена, той влязъл в апартамента и открил тялото във фризера, след което незабавно подал сигнал в полицията.

Очакват резултатите от аутопсията

Разследващите очакват съдебномедицинската експертиза да установи точната причина за смъртта, времето на убийството и дали жертвата е била убита преди да бъде поставена във фризера. Успоредно с това се проверяват финансовите операции по банковите сметки на мъжа, както и движението на заподозрените след напускането на Гърция.