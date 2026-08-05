15-годишно момиче без шофьорска книжка

блъсна с лек автомобил 22-годишен пешеходец и

избяга от местопроизшествието.

Катастрофата е станала около 4 часа през нощта в неделя на паркинга на голяма търговска верига край

КПП „Кошарица“

на главен път I-9, съобщиха от полицията в Бургас. За случая органите на реда разбират

едва няколко часа по-късно,

след като втори пострадал - непълнолетен, потърсил медицинска помощ в Спешното отделение на УМБАЛ-Бургас.

„Младежът се е отървал само с леки натъртвания и наранявания. За произшествието никой не е уведомил полицията, нито е подаден сигнал на телефон 112. Разбрахме за случая едва след сигнала от Спешния център“, обясни началникът на „Охранителна полиция” при РУ Несебър главен инспектор Славчо Деляков.

По думите му зад волана е било 15-годишно неправоспособно момиче, което след удара е напуснало мястото на инцидента. Разследването е установило, че автомобилът е преминал през няколко души, преди непълнолетната да седне зад волана. „Установихме, че автомобилът ѝ е бил предоставен от друг неправоспособен водач. Той, от своя страна, го е получил от правоспособен водач, който обаче не е собственик на автомобила“, каза още главен инспектор Деляков.

Оказва се, че и вторият неправоспособен водач също е непълнолетен. Двамата са били част от компания, в която е имало и пълнолетни лица. „Собственикът е предоставил автомобила на свой пълнолетен роднина, който е правоспособен водач. След това той го е дал на неправоспособен непълнолетен, а последният - на своята 15-годишна приятелка, която е управлявала колата“, уточни униформеният.

При откриването на автомобила разследващите установили повреда по предното панорамно стъкло. „Първоначално е направен опит да се заблуди разследването с обяснение, че повредата е причинена от камък, изхвърлен от пътя“, посочи Деляков.

Всички участници в случая вече са установени. „Съставени са актове за установяване на административни нарушения на всички лица. Случаят вероятно ще бъде докладван на прокуратурата“, заяви още той.

По отношение на непълнолетните предстои да бъдат предприети и възпитателни мерки. „Те ще бъдат предадени на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“, каза главен инспектор Славчо Деляков.