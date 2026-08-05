Над 2000 проверки са извършили инспекторите на Националната агенция за приходите (НАП) от началото на лятната контролна кампания на 29 юни досега, като към момента са установени 622 нарушения в цялата страна. Това каза пред медиите директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова по повод резултатите от контролните действия.

Митова съобщи, че към момента приключват проверки в 11 заведения в централната част на столицата, като до този момент инспекторите са констатирали общо 19 нарушения.

Сред установените нарушения са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити в касовите бележки и несъответствия при отчитането на оборотите, посочи тя. По думите ѝ проверките все още не са приключили и е възможно да бъдат установени и други нарушения.

От началото на лятната контролна кампания на 29 юни досега НАП е извършила 2063 проверки, при които са констатирани 622 нарушения в цялата страна. Митова подчерта, че кампанията не е насочена единствено към Черноморието, а обхваща всички големи градове в страната, включително София.

По отношение на санкциите тя обясни, че при неиздаване на касова бележка глобата за първо нарушение е до 2000 евро, а при повторно нарушение размерът ѝ се удвоява. Нарушението може да доведе и до запечатване на търговския обект.

При установена разлика в касовата наличност, ако се докаже, че тя е довела до неотчитане на оборот, санкцията може да достигне до 10 000 евро, добави Анна Митова.

Тя посочи още, че лятната контролна кампания ще продължи до края на туристическия сезон, като подчерта, че контролните действия на НАП не се ограничават само до този период, а проверки се извършват постоянно с цел спазване на данъчното законодателство.