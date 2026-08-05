Яхт клуб Черноморец Бургас затвърди позицията си като един от водещите ветроходни клубове в България с впечатляващо представяне на Държавното първенство по ветроходство за детски и неолимпийски класове, което се проведе в периода 1-4 август 2026 г. в Приморски.

Клубът беше единственият участник с представители и в трите състезателни класа – ILCA 4, Кадет и 420, като завоюва шампионски отличия във всяка една от дисциплините.

В клас Кадет екипажът Роман Кононов и Андрей Лесничий спечели държавната титла след оспорвана битка, решена едва в последната гонка. Бронзовите медали заслужиха Адрияна Божинова и Камен Брезовски, които демонстрираха отлична подготовка и стабилно представяне през цялото първенство.

В клас 420 Егор и Юра Веретелник триумфираха по категоричен начин, записвайки шест победи в проведените гонки и заслужено станаха държавни шампиони. Успехът на клуба беше допълнен от Явор Брезовски и Владимир Никитин, които завоюваха вицешампионската титла.

Отлично се представиха и състезателите в клас ILCA 4. Рея Парушева спечели шампионската титла при девойките до 18 години след силно и уверено каране. При дебюта си в този клас Анна Кононова завърши на престижното четвърто място, демонстрирайки качества и потенциал за бъдещи успехи.

Добро представяне записаха и останалите състезатели на клуба, които се справиха с изключително променливите метеорологични условия – силен вятър и високи вълни в първите състезателни дни, последвани от пълно затишие. При момичетата до 16 години София Филчева се представи на високо ниво, както и Симеон Емилиянов при момчетата. С добро впечатление остави и Зарик Задикян, който направи своя дебют в клас ILCA 4 и показа отлични ветроходни умения, давайки сериозни основания за оптимизъм относно бъдещото си развитие.

Поредният силен резултат на Яхт клуб Черноморец Бургас е доказателство за последователната работа на треньорския екип и за високото ниво на подготовка в клуба.

Отличното представяне във всички състезателни класове още веднъж потвърждава, че школата на Черноморец Бургас продължава да изгражда едни от най-перспективните млади ветроходци в страната и заслужено нарежда клуба сред лидерите на българското ветроходство.