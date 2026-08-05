Камарата на автомобилните превозвачи в България призова институциите за реален диалог с транспортния сектор и за създаване на устойчив модел за управление на движението, който да гарантира както безопасността на пътя, така и нормалното функциониране на транспорта. Това се посочва в позиция на Камарата на автомобилните превозвачи в България и сдружение Европейски транспортен клъстер, получена днес в БТА.

От организацията посочват, че през цялото лято секторът работи в условия на постоянна несигурност, като всяка седмица се въвеждат нови ограничения, заповеди и режими на движение, които засягат хиляди транспортни предприятия, водачи и логистичната верига.

Според Камарата автомобилният транспорт разбира необходимостта от предприемане на мерки, когато те са обосновани, но проблемът е в начина, по който решенията се въвеждат – в последния момент, без достатъчен срок за реакция и без възможност транспортният бизнес да се адаптира. От организацията отбелязват, че всеки курс е предварително планиран с конкретни маршрути, графици за товарене и разтоварване, договорени срокове за доставки и нормативно определени периоди за управление и почивка на водачите.

В съобщението се обръща внимание и на липсата на достатъчно места за паркиране и почивка на тежкотоварни автомобили при временно спиране на движението. По оценка на превозвачите това създава риск водачите да бъдат принудени да останат в кабините на превозните средства при високи температури и без необходимите условия за безопасен престой и възстановяване.

От Камарата заявяват, че създаването на ясни, устойчиви и предвидими правила е отговорност на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерския съвет, а Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ носят пряката отговорност за състоянието и организацията на пътната мрежа.

Според организацията ограниченията не могат да бъдат единственият инструмент за управление на проблемите в транспортната система. Безопасността на движението следва да се гарантира чрез качествена инфраструктура, добра организация на движението и ясни правила, които отчитат както обществения интерес, така и условията, при които работят превозвачите и водачите.

От Камарата подчертават, че секторът не настоява за специално отношение или привилегии, а за предвидимост, ясни правила и участие в процесите, които пряко засягат дейността му. Организацията призовава институциите към реален диалог и създаване на устойчив модел за управление на движението, който да гарантира както безопасността на пътя, така и нормалното функциониране на транспорта.

От Камарата заявяват още, че очакват държавните представители да се свържат с организацията, така че комуникацията да не се осъществява чрез медиите и протестни действия.

Припомняме, че миналия месец представители на автомобилния сектор призоваха за по-голяма институционална отговорност за състоянието на пътната безопасност в България и отхвърлиха твърденията, че превозвачите са основен фактор за тежкото състояние на безопасността по пътищата. Позицията беше разпространена след последните тежки пътнотранспортни произшествия с участието на тежкотоварни автомобили.