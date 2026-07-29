Депутатите ще обсъдят проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избирането им от Народното събрание. Това предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.

До 12 август 2026 г. е срокът, до който могат да бъдат предлагани кандидатури за управител и подуправител на НЗОК, приеха без дискусия членовете на парламентарната комисия по здравеопазване.

Парламентът ще разгледа на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, насочени към намаляване на административната тежест, с вносител „Прогресивна България“ (ПБ).

Предвижда се депутатите да разгледат на първо четене два законопроекта за промени в Закона за държавния служител, внесени от „Демократична България“ (ДБ) и Министерския съвет.

Законопроектът на ДБ предлага конкурсът за постъпване на държавна служба да се провежда на два етапа – централизиран и специализиран. Централизираният етап ще бъде организиран от Института по публична администрация и ще включва провеждането на тестове за определяне на нивото на общата компетентност и основните познания. Предвидено е специализираният етап да се провежда от конкурсна комисия и да има за цел определянето на нивото на специфичните компетентности, както и на професионалните и деловите качества на кандидатите. Със законопроекта се въвежда и възможност за прилагане на „споделени услуги“ при осъществяването на различни дейности в държавната администрация, като се предвижда централизирани звена да могат да изпълняват съответните функции и за други администрации.

С измененията, внесени от Министерския съвет, се предлага въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на служителите, заемащи длъжности с висок корупционен риск в централната изпълнителна власт, преди назначаването им.

В проектопрограмата е включено и първо четене на законопроекти за промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, внесени от ПБ и ДБ. Измененията, предложени от ПБ, предвиждат идентифициране на позиции с висок корупционен риск, за които следва да се провеждат тестове за почтеност, както и надграждане на инструментите за трансформация на държавната администрация. Със законопроекта на ДБ се възстановяват процесуалните гаранции при назначаването на особен търговски управител чрез въвеждането на съдебен контрол и определянето на законов срок за упражняването на неговите правомощия.

В предложения дневен ред на парламента за тази седмица е включен и проект на решение за откриване на филиал в структурата на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Добрич.

Депутатите ще обсъдят и на второ четене промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

В петък се предвижда обсъждане на проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2026 г. След това е предвиден редовен парламентарен контрол.