Мощна буря нанесе сериозни щети в Приморско. Силният вятър и проливният дъжд предизвикаха разрушения в хотели и ваканционни комплекси, като поривите отнесоха части от тераси и леки конструкции. Басейни се напълниха с шезлонги и отломки, а на много места останаха изпочупени съоръжения, паднали клони и наводнени площи.

Най-тежко е пострадал блок с апартаменти на частни собственици, който е част от хотелски комплекс в града.

"Малко преди 16 часа в сряда започна изключително силна буря с ураганен вятър. Отвсякъде започнаха да летят маси, столове и шезлонги. В един момент се чу силен тътен, който звучеше като експлозия. Всички излязохме навън да видим какво се случва. Оказа се, че ламаринен покрив от съседната сграда е бил откъснат от вятъра и се е забил в тази жилищната ни сграда. Щетите са единствено материални", разказа пред NOVA Женя Баналева, управител на засегнатия хотелски комплекс.

По думите ѝ най-сериозни са пораженията в четири или пет апартамента.

"Днес заедно със застрахователите ще направим огледи. Жилищата са частна собственост. Издирваме всички собственици, които в момента не се намират в комплекса, за да може да бъде извършен пълен оглед", подчерта тя.

При бурята леко е пострадало и дете, което е получило порезни рани.

"Детето е добре. На място пристигнаха полиция и екипи на Спешна помощ, които прегледаха всички. Физическите наранявания не бяха тежки, но хората бяха силно уплашени. Усещането беше като при експлозия, защото този покрив прелетя голямо разстояние и се заби с огромна сила в сградата. Вятърът беше наистина ураганен - всичко летеше и ситуацията беше напълно неконтролируема", обясни Баналева.

Още същата вечер детето се е върнало при семейството си. Хотелът е предложил настаняване на хората от засегнатите жилища, но те са отказали, тъй като са разполагали с други помещения или са имали близки в същия блок, при които да останат.

Кметът на община Приморско Иван Гайков коментира, че много хора не помнят подобно природно явление.

"Това беше нещо като тропически циклон. Искам да благодаря на екипите на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас, на пожарните служби в Царево и Приморско за бързата реакция. Както и на всички служители на Община Приморско, които бяха мобилизирани незабавно. Благодаря и на всички наши съграждани, които се включиха в разчистването на щетите", заяви градоначалникът.

По думите му пораженията са основно по растителността, като са паднали дървета и клони. Няма сериозни щети по общинската инфраструктура, а в рамките на няколко часа улиците са били почистени.

Едно от падналите дървета е повредило електрически стълб. Подмяната му е продължила няколко часа, тъй като е ставало въпрос за съоръжения с високо напрежение. Около 3:00 часа през нощта срещу четвъртък електрозахранването е било напълно възстановено, а екипите са останали на място до окончателното отстраняване на аварията.