Сезонът на мечтаните дни край морето е в разгара си в Европа. Но с нарастването на натиска от свръхтуризма и опасността за крайбрежната среда, много плажове на континента въвеждат все по-строги разпоредби, пише Euronews.

За да избегнете конфискация на вещи или плащане на глоби, ето всички правила, които може би не знаете за прекарването на време на пясъка.

Някои плажове забраняват използването на плажно оборудване, за да се защити природната среда.

В Сардиния, Пунта Молентис във Виласимиус въведе ограничения за използването на чадъри, палатки и беседки на плажа.

Местният кмет първоначално обяви, че само лица над 65 години или с деца под 10 години имат право да използват такова. След негативна реакция, това беше променено на по един на семейство или група, стига да е поставен там, където е указано от служителите на плажа.

На плажа Пелоса, също в Сардиния, разпоредбите гласят, че посетителите могат да използват плажни кърпи само ако поставят постелки под тях, които задържат по-малко пясък. Съобщава се, че това правило ще се прилага по-стриктно тази година, с възможни глоби на място от 100 евро.

В Гърция вече има 251 плажа, които не позволяват никакъв вид строителство,

включително шезлонги и чадъри под наем и временни дървени конструкции.

Повече от 600 плажа в Испания са забранили пушенето и вейпинга, включително тези в Барселона, Сан Себастиан и много на Канарските и Балеарските острови.

Миналата година Франция въведе национална забрана за осветяване на плажове, граничещи с води за къпане, с глоби от 135 евро за нарушения.

Много крайбрежни райони в Италия също са забранили цигарите, особено в регионите Венето, Емилия-Романя, Сардиния и Пулия.

Градските центрове в близост до плажове стават все по-строги по отношение на банските костюми по улиците.

В Соренто, в Южна Италия, разходката из града по бикини или бански може да ви донесе глоба до 500 евро.

В курортния град Албуфейра в Португалия, всеки, хванат да носи само бански костюм извън определените плажни зони, хотелски зони или басейни, е изправен пред глоби от 300 до 1500 евро.

В някои части на Испания, като Барселона и Майорка, има правила, които гласят, че не можете да ходите топлес или да носите бански в местните магазини и ресторанти. Ако го направите, ви предстои глоба до 300 евро.

В Малага кметството постави табели на английски език, напомнящи на посетителите, че местните правила за поведение, включително щатите, в които се допуска събличане, важат и за тях.

В крайбрежните градове Сплит, Дубровник и Хвар в Хърватия са приети закони за „нарушения на обществения ред“ срещу всеки, който се разхожда с гол бюст или по бански. Отново, ако го направите, ви очаква глоба до 150 евро.

В Ница, Франция, всеки – както туристи, така и местни жители – който се разхожда топлес из града, може да бъде глобен с 35 евро

на място или да бъде глобен с 38 евро, ако се къпе топлес там, където е забранено.

Град Варена на езерото Комо в Италия е взел пример от крайбрежните центрове, като глобите за туристи с голи гърди или по бански са до 200 евро.

Виго в северния испански регион Галисия е глобен с 750 евро за това, което нарича „физиологично уриниране на плажа или в морето“ – уриниране – от 2022 г. насам.

През 2024 г. Марбея последва примера, като забрани подводното уриниране на 25 плажа в община Малага.

Плажниците в Португалия са изправени пред глоби от хиляди евро за твърде силно слушане на музика.

Глобите могат да бъдат между 200 и 4000 евро за отделни лица и между 2000 и 36 000 евро за групи. Нарушителят „аксесоар“ – като например високоговорител – също може да бъде конфискуван.

В Европа има няколко правила за носене на животни на плажа.

Кучетата не са позволени на много плажове в Италия, Испания, Франция и Хърватия през пиковия сезон, особено в зоните със Син флаг, или са позволени само в определени часове на деня рано сутрин или късно вечер.

И ако сте обмисляли да заведете слона си на плаж, просто се уверете, че сте избягвали Гранвил в Нормандия, Франция. Животните са забранени от 2009 г., когато пътуващ цирк е позволил на слоновете си да се къпят в морето, оставяйки след себе си екскременти във водата.