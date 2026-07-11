Сред големите градове на страната жилищата ново строителство са поскъпнали най-много в Бургас - с 25,8% за година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). При старото строителство най-голямото покачване на цените е във Варна - със 17 на сто.

Бургас се изкачва на първо място сред големите градове в страната с над 120 хил. жители в класацията за най-бързо общо поскъпване на жилищата през първото тримесечие на годината. Преди това на първо място беше Стара Загора, а преди нея две поредни тримесечия Варна беше начело на класацията, след като преди това първото място беше за Русе. През първото тримесечие на годината цените на апартаментите и къщите в Бургас са със 17,7% по-високи спрямо същия период на миналата година. При поскъпването на новото строителство Бургас е на първо място в страната, а повишението на цените на старото строителство в града е с 13 на сто.

Бургас е градът с най-голяма разлика между движението на цените на новото и старото строителство.

Поскъпването на имотите в повечето от останалите пет големи града с над 120 хил. жители също е значително. Покачването на цените на жилищата в София, Варна и Стара Загора е много близко. Това показва, че търсенето на имоти е много активно в големите градове на страната.

На второ място по общо поскъпване на къщите и апартаментите е София с ръст от 16% за година. Второто място на града се дължи на почти еднакво покачване на цените на старите и новите апартаменти. Повишението на цените на старите жилища в София е с 15,8%, което нарежда града на второ място по този показател. При новото строителство поскъпването е с 16,2 на сто, като по този показател столицата е на второ място след Варна.

София е градът с най-малка разлика между движението на цените на новото и старото строителство. Което показва, че има голямо търсене и на двата типа апартаменти.

На трето място след Бургас и София по общо покачване на цените на жилищата е Варна с 13,2% за година, показват данните на НСИ. Във Варна цените на съществуващите къщи и апартаменти са нараснали със 17% за година, а поскъпването на новото строителство е с 4,5%. Тези данни на НСИ не включват продажбите в курортни комплекси край Варна.

В столицата цените на жилищата в нови сгради нарастват с 16,2% за година, а при съществуващите увеличението е с 15,8%.

На четвърто място по поскъпване на имотите за година е Стара Загора с общ ръст на цените с 12,7%, показват данните на НСИ. Поскъпването на жилищата старо строителство в града е с 13,7 на сто за година, а повишението на цените на новото строителство е с 9,2 на сто.

Петото място в класацията е за Пловдив. Имотите в града под тепетата са поскъпнали с 8,8% за година. При старото строителство поскъпването е с 15,2 на сто за година, а при новите имоти покачването на цените е с 1,9 на сто. Поскъпването на новите апартаменти до голяма степен зависи от това какви жилища излизат на пазара - дали са в луксозна сграда или по-обикновена кооперация.

На шеста позиция е Русе, където е отчетено поевтиняване на къщите и апартаментите в рамките на година. От националната статистика не са обявили данни каква е промяната на цените на новото строителство в крайдунавския град, но при старите жилища има спад.

Любопитно е, че в три от шестте най-големи града в страната покачването на цените на съществуващите къщи и апартаменти е по-голямо отколкото на новите. През 2020 г. във всички големи градове на страната старото строителство се представи по-добре по отношение на движението на цените. След това ситуацията се промени и има градове, в които поскъпването на новото строителство е по-голямо отколкото на съществуващите апартаменти.

Общо за страната жилищните имоти са поскъпнали с 14,8% за година, показват данните на НСИ. При новите ръстът в цените е с 12,5%, а при съществуващите - с 16,3%. Поскъпването и на новите, и на старите имоти показва наличието на голямо търсене на пазара.

Само в рамките на първото тримесечие на годината лидер по поскъпване е София с общо повишение на цените на имотите с 5,8%. През тримесечието новите жилища най-много са поскъпнали в Бургас - с 14,7%, а при старото строителство най-голямо е покачването на цените в Пловдив - с 8 на сто.



