Британските власти са освободили Иван Стоянов и Ваня Габерова, които бяха осъдени за шпионаж в полза на Кремъл, съобщава The Telegraph. Двамата са част от шестимата българи, осъдени на общо 50 години затвор за провеждане на шпионски операции в цяла Европа в полза на Русия.

33-годишният Стоянов, един от оперативните служители по наблюдението на клетката, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на пет години затвор.

30-годишната Габерова, козметичка, работеща в северозападен Лондон, беше осъдена на шест години и осем месеца.

Според прокуратурата българските граждани са извършвали операции във Великобритания, Германия, Австрия, Испания и Черна гора по поръчка на руските разузнавателни служби между 2020 и 2023 г. По-специално те са събирали информация и са наблюдавали хора и обекти, които са представлявали "интерес за руската държава“. Обвинения са повдигнати срещу 46-годишният Орлин Русев, 43-годишният Бисер Джамбазов, 33-годишната Катрин Иванова, 30-годишната Ваня Габерова, 39-годишният Тихомир Иванчев и 32-годишният Иван Стоянов.

Стоянов и Габерова са освободени и депортирани, след като са излежали задължителната половина от присъдата си в затвора.

Сред набелязаните жертви е бил журналистът Христо Грозев. В края на ноември 2024 г. пред съда беше казано, че обвиняемите са планирали да отвлекат и убият Грозев.

Към момента няма информация от българските служби какво се случва с двамата депортирани от Великобритания българи.