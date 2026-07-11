Налози в размер на поне 6 евро ще има върху всяка онлайн покупка от китайски сайтове, като Тему, Шейн и Али Експрес. От 1 юли беше въведено фиксирано мито в размер на 3 евро за всеки артикул от пратката, което значително оскъпява евтините стоки от Китай, които най-много купуват както българи, така и жители на останалите държави от Европейския съюз.

Най-късно до 1 ноември 2026 г. ще бъде въведена още една такса върху онлайн покупките от китайски сайтове. Това ще бъде такса за обработка на пратката, вероятно в размер на 2 евро. Така общият размер на митото и таксата при поръчка на една стока от китайските онлайн платформи ще стане 5 евро, върху които се начислява и 20% ДДС.

Така общият размер на налозите ще стане 6 евро. За поръчка на евтини стоки, като например една химикалка или кърпа за кухня, добавянето на налози в размер на 6 евро към пратката е възможно за откаже много потребители да купуват от китайските сайтове и да предпочетат класическия вариант да отидат в близкия магазин.

Точно това е целта на Европейската комисия. До 1 юли при онлайн поръчки от китайски сайтове на стоки на стойност до 150 евро имаше ДДС, но бяха освободени от мито. Една от причините за това е, че отнема много време и усилия пратки с много на брой евтини стоки да бъдат обмитявани - всяка стока да бъде класирана в съответната митническа тарифа и да бъде калкулирано мито, което е в малък размер, заради ниските цени на внасяните от Китай стоки.

Тази практика доведе до огромно увеличение на онлайн поръчките от Китай не само от българи, а и от жители не всички страни в Европейския съюз. Това доведе до свиване на оборотите на търговците в Европа, които не могат да продадат скъпата си стока, заради конкуренцията от Китай. Съответно приходите от ДДС в бюджетите на страните от ЕС са по-малко, защото например вместо потребителят да купи рамка за очила за 70 евро от магазин в ЕС и да плати ДДС за тях, купува рамка за очила за 5 евро и плаща значително по-малък ДДС. Потребителите печелеха, като имаха възможност да пазаруват евтино онлайн от Китай, но търговците и бюджетите на ЕС губеха пари.

Затова Европейската комисия реши да промени ситуацията, като напълно смени концепцията за събиране на мита при дистанционни поръчки от страни извън ЕС. От 1 юли влезе в сила фиксирано мито в размер на 3 евро за всеки артикул в пратка, поръчана онлайн от китайски сайт, на стойност до 150 евро. За пратките със стойност на стоките над 150 евро няма промени и те продължават да се облагат както и досега - съобразно тарифата, предвидена за всяка отделна стока.

“Артикул” означава една или повече стоки в пратка с едно и също тарифно класиране, описание и, - ако е посочен в съответствие с изискванията за данните, приложими към съответната митническа декларация или към данните, които трябва да бъдат предоставени на митническите органи или достъпна за тях - произход, разясняват от Агенция “Митници”. Това означава, че ако човек поръча онлайн 5 тениски, ще плати фиксирано мито от 3 евро, защото това са 5 броя от един артикул. Но ако поръча една тениска и един часовник, ще трябва да плати мито от 6 евро, защото това са по един брой от два различни артикула.

Но допълнително има и ДДС, което се плаща върху цялата цена на внасяните стоки. ДДС-то за самата стока е включено в цената, обявена на онлайн платформата, откъдето човек пазарува. Но след начисляването на фиксираното мито от 3 евро и върху него има 20% ДДС. Така при поръчка на една стока от китайски сайт към обявената цена ще бъдат добавени 3,60 евро за мито и ДДС. Ако поръчате два различни артикула, ще трябва да платите 7,20 евро под формата на налози.

Начисляването и заплащането на новото мито от 3 евро на артикул е част от процеса на митническо оформяне и се поема в повечето случаи от платформите за онлайн пазаруване, които събират и ДДС в момента на покупката. В случай, че митото не е включено в цената на поръчката, то се плаща от косвен представител на потребителя (поща, куриер), който след това взимат парите от потребителя при предаване на стоката.

Големите онлайн платформи (като AliExpress, Temu, Shein) използват системата на ЕС за обслужване на едно гише IOSS (Import One-Stop Shop). Това означава, че клиентите плащат ДДС и митото от 3 евро директно при финализиране на поръчката в сайта, а не се начисляват допълнително при пристигането на пратката в България.

Решаващо е откъде идва стоката

Местни складове променят правилата на вноса

Заобикалят митото от 3 евро

Проверете дали дадена стока не е без мито в друг китайски сайт.

Големите китайски онлайн платформи за търговия вече направиха големи складове в редица държави от ЕС. При поръчка на стоки от китайска онлайн платформата, няма да платите мито от 3 евро, ако стоката вече е в склад в държава от ЕС. Причината за това е, че фиксираното мито от 3 евро е само за дистанционни поръчки. Ако китайски търговец внесе контейнер със стоки, се плаща мито по стандартната митническа тарифа върху обявената цена. Тъй като повечето китайски стоки са сравнително евтини и митото за вноса им с контейнери не е високо.

Ако си харесате стока от един китайски сайт, но преди финализиране на поръчката се окаже, че трябва да платите 3,60 евро мито плюс ДДС, е добре да проверите дали същата стока се продава от друга китайска онлайн платформа. Може да се окаже, че при поръчка от другия сайт няма допълнително мито, защото стоката вече е внесена в склад в държава от ЕС и митото и ДДС-то са включени в обявената цена.

Изискват предоставяне на продуктови идентификатори

Допълнително удрят потребителите от 1 ноември

Мерките са временни до 1 юли 2028 г.

Най-късно от 1 ноември стоките от китайски сайтове ще поскъпнат още повече.

Европейската комисия явно е решила, че въвеждането на фиксирано мито от 3 евро няма да спре потребителите да пазаруват от китайски сайтове. Затова планира въвеждането на още една такса, което да стане най-късно от 1 ноември 2026 г. Това е такса за обработка на пратките. Точният размер на таксата и датата на въвеждането є ще бъдат определени допълнително, но вече в средите на Европейската комисия (ЕК) обсъждат тя да бъде 2 евро.

Целта на таксата е да покрие разходите за митническа обработка на огромния брой пратки, които идват от Китай. До 1 юли нямаше мито за стоки на стойност до 150 евро и обработката на пратките беше безплатна. ДДС се плаща върху крайната цена, която включва мито и всички допълнителни такси. Затова ДДС ще се плаща и върху новата такса от 2 евро. Митото от 3 евро, таксата от 2 евро и ДДС ще добавят общо 6 евро налози към покупката на една стока от китайски сайт.

От 1 ноември влиза в сила още едно изискване към онлайн поръчките на китайски стоки. Търговците ще трябва да представят на митническите органи продуктови идентификатори (Product Identifiers - PIDs) за всяка онлайн поръчана стока с ниска стойност от страни извън ЕС. Целта е митниците да проследяват произхода на стоките и да ограничат вноса на стоки с вредни съставки. Таксата от 2 евро ще финансира тази работа на митническите органи.

Кодовете, които ще трябва да бъдат изпращани на митниците, ще включват данни за конкретния китайски продавач, онлайн платформата и точната подгрупа на стоката, например дали е памучна тениска, пластмасова играчка или електроника. Идеята на ЕК е фиксираното мито от 3 евро да се събира временно до 1 юли 2028 г. След това стоките ще бъдат обмитявани по нормалната митническа тарифа.

Потребителят дължи разходите за транспорт

Адвокати събират пари за пратки, които не са взети

Стоката може да бъде върната до 14 дни

Адвокати събират пари за транспорт на пратки, които са поръчани от онлайн търговци, но не са взети.

Има много случаи адвокати да изпращат писма до потребители, които не са взели пратките си, поръчани от електронни магазини, алармираха читатели на “Труд news”.

Много хора поръчват стоки онлайн, но докато пристигнат променят мнението си, по някаква причина се отказват от стоката и не я взимат. Има случаи потребители, които са поръчали стоки от електронни магазини, но не са взели пратките си, след месеци или дори след година да получават писма от адвокати с искане да платят куриерските разходи за доставката и връщането на стоката, както и допълнителни такси и лихви.

При онлайн пазаруване законът дава право на потребителите да върнат стоката в срок до 14 дни от получаването є, като търговецът трябва да им върне парите. Но потребителят е този, който носи отговорност за разходите по връщането на стоката, освен ако търговецът изрично не е посочил в общите си условия, че той поема разходите по обратната доставка. Именно това използват адвокатите в исковете потребителите да платят транспортните разходи за стоки, които са поръчани, но не са взети.

Източнит: Труд