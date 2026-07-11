Хотелиери и ресторантьори по Южното Черноморие определят туристическия сезон към момента като „труден”. Част от тях отчитат спад на заетост с около 30% спрямо същия период на миналата година.



Има ли връзка между Световното първенство по футбол и спада на интерес на чужди граждани към лятна ваканция у нас?

Трудно начало за летния туристически сезон у нас. По този деликатен начин описват хотелиери началото на сезона по Южното Черноморие, който бележи спад и то не малък. "30%, а може би и повече има", отбелязва Пламен Копчев, председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг, пред Нова тв.

Подобна е ситуацията и в заведенията в курорта. "Между 35 и 40% отлив от клиентелата. Оборотът е паднал, което е съвсем нормално", казва Деси Николчева, която е собственик на заведение.





И хотелиери и собственици на заведения са категорични, че причина за малкия брой гости не е Световното първенство по футбол. "Не, не бих казал. Това не е нещо, което се случва за първи път и не е някакво събитие, което не е имало преди, за да говорим, че се отразява по някакъв начин", смята хотелиерът Теодор Пастърмаджиев.

Още повече, че преди началото на сезона всички потенциални чуждестранни гости са били информирани за възможностите да гледат футбол. "Че те ще имат достъп до телевизия, до екрани, които са монтирани в различни помещения, и ще могат да наблюдават всички мачове", пояснява Пламен Копчев.



Първите признаци за труден сезон от бранша са забелязали още в началото на кризата в Близкия Изток, когато скочиха цените на горивата. "От там ние получихме много анулации на английския пазар, на средно-европейския пазар. За по-евтин пакет да си направят гостите минават от ол-инклузив на полупансион", казва Копчев.



Много от тях съкращавали и времето си на престой у нас, въпреки че цените у нас не са завишени драстично. "Самите колеги вдигнаха цените минимално. За тази инфлация, която съществува, ние не сме вдигнали нещо драстично, което да повлияе върху спадането на броя туристи", категоричен е той.





От бранша отчитат, че отражение върху сезона освен икономическата криза като цяло в Европа, дават и редица нерешени проблеми у нас.



Според хотелиера Теодор Пастърмаджиев имаме проблем с имиджа на дестинацията. "Този имидж къде основателно, къде - не, пред европейските ни външни партньори е доста силно нарушен през последните години. Ние така и не успяхме да се възстановим след COVID-пандемията", коментира той.





От бранша отчитат и негативната кампания срещу родния туризъм, която се води в социалните мрежи. "Сега ние виждаме цените по българското черноморие. Има места, където е изключително скъпо, но има изключително достъпни места. И аз мисля, че те трябва да бъдат популяризирани. В Слънчев бряг може да се разходите, да видите, че има места, където например обедното меню е на 4 евро, съвсем достъпна, нормална среда", казва Деси Николчева.

Въпреки трудното начало хотелиери и ресторантьори се надяват, че през юли и август ще наваксат загубите от юни, а равносметките ще правят след сезона. Но са единодушни, че трябва помощ от държавата, но не в пряко финансиране, а в реклама и политики.