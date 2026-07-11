Двама души бяха ранени при вчерашната тежка катастрофа на АМ "Тракия", при която ТИР скъса мантинелата и се вряза в две коли в насрещното движение. При инцидента загина един човек.

И двамата пострадали са в стабилно състояние. По-тежко раненият беше транспортиран с въздушна линейка в Университетската многопрофилна болница в Бургас, където остава за лечение. Другият ранен е настанен в частно лечебно заведение, все още е в реанимация, но е в стабилно състояние.

Това е поредният случай, при който камион отнася без никакъв проблем мантинелите.

"Този вид мантинела е поставена съгласно проекта, който беше изпълнен през 2014 г. Участъкът от Ямбол до Карнобат беше въведен в експлоатация през същия период. Оттогава по него няма инциденти. Когато беше въведен в експлоатация, той отговаряше на всички действащи тогава стандарти и изисквания. Видът на мантинелата е двувълнова - това е системата, която отговаряше на стандарта към онзи момент. Тя е проектирана да задържа автомобили с тегло над 1600 кг", коментира пред Нова тв инж. Митко Порязов, директор на Областно пътно управление - Бургас.

По думите му непрекъснато се извършват инспекции по пътна безопасност, извършват се огледи на всички участъци с мантинели, които не отговарят на новите изисквания, и поетапно ще бъдат подменяни. Нова, тривълнова система, е сложена в участъка от Карнобат до Бургас.

Фирмата, която е изпълнила проекта тогава, и фирмите, които впоследствие поддържат съоръженията, са различни, поясни Порязов.

Снощи на мястото на инцидента пристигна и регионалният министър Иван Шишков, който обеща драконовски мерки за повишаване на безопасността по републиканската пътна мрежа.

Разследването тепърва ще установява причините за инцидента. Очакват се и резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотици на водача на тира.