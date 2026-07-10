Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза на брифинг пред журналисти, че в рамките на няколко седмици са се случили няколко "странни" катастрофи и всичките с тирове.

"Това, което ще направим, е да проверим мантинелите. Начинът, по който тировете се движат по пътищата ни - това е е много обезпокоително. Всички министерства работим така, че контролът да бъде единен. От камерите на ТОЛ-а имаме една информация, от КАТ има друга. Работим да имаме координация в реално време", каза той.