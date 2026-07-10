Съветът на ЕС откри процедура за прекомерен дефицит срещу България. Той прие и препоръка към страната ни, в която се очертава нетният план за разходите и графикът, които трябва да се следват, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 г.

Механизмът цели да гарантира, че държавите членки на ЕС ще поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедури се задействат, когато държава членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от БВП, посочва NOVA.

Решението на Съвета да започне процедура при прекомерен дефицит днес се дължи на прогнозирания бюджетен дефицит на България за 2026 г. от 4,1% от БВП, който се очаква да продължи да надвишава 3% от БВП през 2027 г. Използването от страна на България на националната клауза за дерогация за разходите за отбрана съгласно пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението над прага от 3%.

В препоръката си Съветът постановява, че България следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври 2026 г. необходимите мерки за намаляване на дефицита си. България следва също така да гарантира, че номиналният кумулативен темп на растеж на нетните разходи не надвишава 4,2% през 2026 г., 7,7% през 2027 г., 11,4% през 2028 г. и 15% през 2029 г.

На 3 юни Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тя предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение.

В същата процедура са още 10 държави от ЕС - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния, а с днешните решения към списъка се добавят Германия, Естония, Латвия и Словения.