Митническите служители на МП „Капитан Андреево“ задържаха 26 000 текстилни етикета, 7510 дрехи, чехли и аксесоари при две проверки на товарни автомобили, влизащи в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

Голямо количество етикети и емблеми със словни и фигуративни изображения на световни марки са открити при проверка на влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът е украински гражданин. Той представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Украйна.





След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в 400 колета от общо превозваните 745, са открити 24 500 текстилни етикета за дрехи, всички с логата на световни марки. Установени са още 569 „маркови“ дрехи, чехли и чанти. В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани.





В друг товарен автомобил при щателна митническа проверка между декларираната стока, превозвана от Турция за Сърбия, инспекторите откриват 6696 тениски, къси панталони, спортни комплекти, мъжко бельо, чорапи, 245 чанти и 1500 хартиени етикета. Установените недекларирани стоки, които са иззети, са били брандирани с лога на търговски марки.

На водача, който е сръбски гражданин, е съставен акт по Закона за митниците за пренасяне на стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.

За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.