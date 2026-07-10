С признателност към дългогодишния труд и с увереност в бъдещето Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Бургас изпрати в заслужена ваканция девет от най-опитните си обществени възпитатели, които през годините посветиха знанията, времето и сърцето си на една от най-отговорните каузи – подкрепата на деца с трудно поведение.

По време на тържествената церемония заместник-кметът и председател на Комисията Михаил Ненов отправи благодарствен адрес към всички обществени възпитатели, с който изрази признателността на ръководството за тяхната всеотдайност, професионализъм и човечност.

„В полето на образованието и социалната мисия най-ценният капитал са хората, които влагат сърце в работата си. През всички тези години вие бяхте светлина, упора и ориентир за децата, които имаха най-голяма нужда от подкрепа. Вашият дългогодишен труд е най-добрата и най-смислена инвестиция в бъдещето на нашето общество“, се казва в благодарствения адрес.

С признание за своя принос бяха изпратени Виолета Бодурова, Добринка Стамболиева, Емилия Радева, Веселина Джуфова, Иван Панайотов, Ирина Иванова, Светозар Янев, Снежана Руева и Стефка Събева-Борисова. Всеки от тях получи индивидуален подарък – ръчно рисувана чаша за вино с изписано име и лично послание. Красивите сувенири са изработени от Социално предприятие „Цонка Тодорова – онкоболни и приятели“ с пожеланието този комплект да продължава да събира своите притежатели около обща маса и добри спомени.

На тяхно място Комисията одобри осем нови обществени възпитатели – специалисти с различен професионален опит и силна мотивация да работят с деца и семейства. В екипа се присъединяват психолозите Детелина Георгиева, Илиана Манчева, Велимир Велянов и Диана Петкова, педагогът Анна Тодорова, арттерапевтът Катя Стоянова, инструкторът по йога Светослава Лазова и Христо Киров – студент в последна година по психология.

Макар и в началото на своя професионален път като обществени възпитатели, новите членове на екипа вече направиха първата крачка в подготовката си. Те преминаха въвеждащо обучение, посветено на нормативната уредба и документацията при работа с деца с девиантно поведение. Обучението беше водено от секретаря на МКБППМН Десислава Василева.

Символичното предаване на щафетата между поколенията обществени възпитатели е още едно доказателство, че Бургас продължава да развива устойчив екип от професионалисти, които работят за превенцията на противообществените прояви и за това всяко дете да получи шанс за развитие, подкрепа и по-добро бъдеще.