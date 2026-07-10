Двамата пострадали при тежкия инцидент с ТИР на автомагистрала „Тракия“ са извън опасност за живота, съобщиха от лечебните заведения, в които са настанени. Междувременно регионалният министър арх. Иван Шишков пътува към мястото на произшествието, а часове след първия инцидент, при който има жертва, друго ПТП в района допълнително затрудни движението.

Двамата ранени мъже са настанени в различни болници – един от тях в Бургаска областна болница, а другият в болница „Сърце и мозък“. Състоянието им се определя като стабилно, тъй като са в съзнание и адекватни.

При катастрофата един човек е загинал на място. Шофьорът на камиона е останал непострадал, а обстоятелствата около инцидента в момента се изясняват от полицията, съобщи БНР.

Заради образувалото се в района 8-километрово задръстване е демонтирана част от мантинелата, за да могат автомобилите да обръщат и да се насочват в обратна посока – към пътен възел „Зимница“, в посока Бургас.

Към момента в лентата в посока София няма автомобили, а камионът е останал в нивите край пътя.

Министър пътува към мястото на катастрофата

Регионалният министър арх. Иван Шишков пътува към мястото на катастрофата на магистрала „Тракия“, където отново ТИР е навлязъл в насрещното платно.

Той ще бъде на мястото на инцидента – 311-ти – 312-ти километър, в района на с. Деветак, област Бургас, между 20:00 и 20:30 часа тази вечер. В момента се обработват и данните от тол камерите.

Втори инцидент

Втора сериозна катастрофа блокира движението на АМ „Тракия“, в посока Бургас. Поредният инцидент станал малко преди 17 часа в района на км 221. Нанесени са сериозни материални щети, но няма данни за тежко ранени. Полиция е на мястото на катастрофата.