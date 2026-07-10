Министерският съвет предлага на президента Илияна Йотова проф. Петко Чобанов да бъде награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен, за заслугите му в областта на висшето образование, съобщиха от правителствената пресслужба.

Проф. Чобанов има ключова роля за модернизацията и устойчивото развитие на Бургаския свободен университет. Той е основоположник на висшето училище през 1991 г., по-късно е ректор на университета, а след това и негов президент, посочиха от пресслужбата.

Под негово ръководство институцията разширява своите образователни програми, въвежда съвременни форми на обучение и дигитализация на учебния процес и засилва международното сътрудничество чрез партньорства с европейски и световни висши училища. Съществен принос на проф. Чобанов е и неговата дейност в подкрепа на младите учени и докторанти, като създава благоприятна среда за развитие на научния потенциал и стимулира научноизследователската активност в университета.

С приноса на проф. Чобанов за установяването на Катедрата на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира в Бургаския свободен университет - Бургас се утвърждава на световната академична карта. Университетът е партньор и на над 36 водещи научни организации от Европа, Америка, Азия и Африка и е част от Европейската асоциация на университетите, където е активен член, посочиха още от Министерския съвет.