Бургазлията Христиан Господинов спечели златно отличие за страната ни от Световната купа по карати киокушин във Варна. Турнирът се проведе на 7 юли като част от 20-ия Международен лагер по бойни изкуства.

Христиан Господинов стана световен шампион при юношите на възраст 16-17 години в категория до 75 кг и изкачи България на върха в една от най-престижните международни надпревари по киокушин. На финала в своята категория той победи сънародника ни Денислав Илиев, който се окичи със сребърния медал.

Още две сребърни отличия за България спечелиха Дарина Дойнова и Виктор Колев. Така страната ни завърши турнира с общо 13 медала.

Бронзови медали от Световната купа "Варна" взеха Благовеста Митровска, Далия Стоянова, Георгия Богословова, Стоян Саваков, Рая Иванова, Гергана Маринова, Никола Михайлов, Виктор Василев и Мариан Балабанов.

Тази година турнирът събра 436 състезатели от 25 държави и беше един от акцентите в програмата на 20-ия Международен лагер по бойни изкуства, който се провежда край Варна и ще продължи до края на седмицата.