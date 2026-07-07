Аномалии в здравните разходи през 2025 г. за 605 980 966 лв. (309 835 698,97 евро) установи нова гражданска платформа "Диагноза България". Тя е създадена от Мартин Атанасов – младежът, който преди година пусна „Черна писта“ за катастрофите.

"Преди година с „Черна писта“ показах едно: това, което бяхме свикнали да наричаме „нещастен случай“, всъщност е системен дефицит. Когато данните излязоха на светло, те показаха много неща, а разговорът се промени. Днес пренасям същата необходимост в друга система, която засяга всеки един от нас и буквално ни коства животи – здравеопазването", пише Атанасов в пост за новата платформа. "През 2025 г. Здравната каса е платила над 4 милиарда лева за болнична помощ. Това са нашите обществени пари, които трябва да се връщат при хората като лечение, лекари, сестри или апаратура. Но когато се опиташ да разбереш къде отиват, потъваш в отчети, регистри и таблици, разпръснати на десетки места. Данните ги има, но цялата картина досега оставаше невидима", обяснява той.

В последните 7-10 месеца Мартин Атанасов е обработил над 3 милиона реда официална информация за 180 държавни и общински болници у нас (от НЗОК, МЗ и справки по ЗДОИ). Само за година „Диагноза България“ маркира 605 980 966 лв. в разходи, поръчки и плащания, които изглеждат необичайно и заслужават отговори. "Това не са обвинения, а конкретни сигнали – места, в които едно лекарство струва десетки пъти повече спрямо сходна болница, обществени поръчки без никаква конкуренция или разходи за външни услуги, които растат на фона на ниски заплати на персонала", обяснява авторът на платформата.





"Зад всяка стойност стои публичен документ. Нищо не е прогноза или „наше мнение" — всяко отклонение се ражда от съпоставка между реални, официално отчетени числа. Затова не сочим с пръсти и епитети, а подаваме информация за наличието на „аномалия": сигнал, че тук си струва да се погледне по-внимателно и да се предприемат мерки" – така Мартин Атанасов обяснява защо може да се вярва на числата.