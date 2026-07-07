Община Бургас започна изграждането на нов корпус на детската градина в с. Маринка. Селото се разраства с бързи темпове и е предпочитано място за много млади семейства. В момента сградата на детската градина е с капацитет за едва 40 деца, което е крайно недостатъчно.

За да отговори на нуждите на местните жители, Община Бургас изготви проект за нов корпус, а държавата отпусна средства за изграждането му. Проектът предвижда да се построи нова двуетажна сграда, която ще се намира южно от сега съществуващата градина.

В новия корпус ще има помещения за една яслена и две градински групи, с капацитет за 56 деца. Така общият капацитет на ДГ “Пролетна дъга“ ще нарасне до 96 деца, разпределени в общо 5 групи – една яслена и четири градински.

Новата сграда на детската градина ще разполага и с асансьор, който ще улеснява достъпа както на персонала, ката и на родителите с децата. На първия етаж ще има санитарен възел за хора с увреждания, а също така зала за спорт и музикални занимания. Там ще са разположени и помещенията за най-малките – децата от яслената група.

Всяка една от групите ще разполага със съблекалня с гардеробчета в предверието, занималня с кът за хранене и спалня, тоалетни и умивалня. В новия корпус на ДГ „Пролетна дъга“ ще има ресурсен кабинет, кабинет на психолог и кабинет за логопед.

Проектът предвижда в двора на градината да има открита спортна площадка с включена интерактивна площадка по безопасност на движението. Освен това ще се изградят самостоятелни площадки за игра за всяка една от петте групи. Те ще са с ударопъглъщаща настилка. За всяка от площадките са предвидени пейки с изкуствено и естествено засенчване (перголи) и детски съоръжения за игра.

Пред двора на детското заведение от страната на главния му вход, към северозападната улица са осигурени места за паркиране за персонал, доставки и родители, както и паркомясто за хора с увреждания.