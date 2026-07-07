„Бургасбус“ ще осигури допълнителни автобуси по линиите до квартал Сарафово по време на Световното първенство по джет ски, за да улесни придвижването на хилядите посетители, които се очаква да пристигнат на плаж Didi Beach.



Световният шампионат ще се проведе от 8 до 12 юли и за първи път България е домакин на състезание от такъв ранг. В надпреварата ще участват повече от 300 състезатели от десетки държави, а организаторите очакват над 5000 зрители всеки ден.



Заради засиления интерес към събитието общественият превозвач ще увеличи броя на автобусите по най-натоварените курсове до Сарафово, като целта е да се осигури по-удобно и бързо придвижване както за жителите на Бургас, така и за гостите на града.



Допълнителният транспорт ще помогне за намаляване на автомобилния трафик и улесняване на достъпа до плаж Didi Beach, където ще се проведат състезанията и съпътстващата развлекателна програма.

Организаторите призовават посетителите да използват обществения транспорт, за да избегнат затруднения с паркирането и натоварения трафик в района на Сарафово. Очаква се Световното първенство да привлече хиляди любители на водните спортове и туристи, превръщайки Бургас в световен център на аквабайка за няколко дни.



За дните на състезанието - от 10.07 до 12.07 /петък, събота и неделя/, автобусите по линии 15 и 15А ще пътуват със следното разписание:



10.07.2026 /петък/ и 11.07.2026 г. /събота/



от Бургас, Автогара „Юг“

5:10; 5:40; 5:55; 6:10; 6:25; 6:40; 6:55; 7:15; 7:30; 7:45; 8:05; 8:25; 8:45; 9:05; 9:25; 9:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00*; 17:15*; 17:40*; 18:00*; 18:15*; 18:30*; 18:45*; 19:00*; 19:20; 19:40; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00

* курсът се изпълнява с номер 15А без влизане на Летище Бургас, със спирка на кръговото кръстовище



от Сарафово, „Ангел Димитров“

5:00; 5:55; 6:25; 6:40; 6:55; 7:10; 7:25; 7:40; 8:00; 8:15; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:40*; 17:55*; 18:20*; 18:40*; 18:55*; 19:10*; 19:25*; 19:40*; 20:05; 20:25; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45; 23:15

* курсът се изпълнява с номер 15А с влизане на Летище Бургас

12.07.2026 /неделя/



от Бургас, Автогара „Юг“

5:55; 6:10; 6:25; 6:40; 6:55; 7:15; 7:30; 7:45; 8:05; 8:25; 8:45; 9:05; 9:25; 9:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00*; 17:15*; 17:40*; 18:00*; 18:15*; 18:30*; 18:45*; 19:00*; 19:20; 19:40; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00

* курсът се изпълнява с номер 15А без влизане на Летище Бургас, със спирка на кръговото кръстовище



от „Сарафово“, „Ангел Димитров“

5:30; 6:40; 6:55; 7:10; 7:25; 7:40; 8:00; 8:15; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:40*; 17:55*; 18:20*; 18:40*; 18:55*; 19:10*; 19:25*; 19:40*; 20:05; 20:25; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45; 23:15

* курсът се изпълнява с номер 15А с влизане на Летище Бургас

https://burgasbus.info/burgasbus/?p=15454

За удобство на състезателите и посетителите ще бъдат обособени две зони за безплатно паркиране. Единият паркинг ще бъде непосредствено до плаж Didi Beach, а другият – до гробищния парк. При необходимост собствениците на автомобили може да използват и платения паркинг, който се намира на входа на квартал „Сарафово“. Организаторите съобщават, че на плажа няма да бъдат допускани автомобили. Временни затруднения на движението са възможни в моментите на пристигане и отпътуване на участниците в състезанието, но те няма да са продължителни.