Потънал ветроход от XIX век, скрит в морските дълбини край Китен, продължава да разкрива неизвестни страници от историята на Черноморието. За откритията около кораба „Урдовиза“ и резултатите от подводните археологически проучвания ще разкаже д-р Драгомир Гърбов на публична академична лекция на 15 юли 2026 г. от 17:30 ч. в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“ в Бургас.

„Урдовиза“ е един от най-значимите обекти на подводната археология в български води. Това е едва третият кораб у нас, изследван чрез системни подводни археологически разкопки, а запазеността на над 90% от дървената конструкция на корпуса го превръща в най-добре съхранения дървен ветроход, откриван в плитката зона на Българското Черноморие.

Проучванията в Южния китенски залив са част от международния проект „Урдовиза“, ръководен от доц. д-р Крум Бъчваров и д-р Драгомир Гърбов. В него участват специалисти и студенти от България, САЩ, Австралия, Украйна, Германия, Италия и Израел, а водещи партньори са Институтът за подводно наследство в Созопол и Институтът за археология на мореплаването в САЩ.

След пет археологически сезона изследователите са разкрили значителна част от корабната конструкция и са събрали ценна колекция от предмети, свързани с морския бит. Находките разказват за живота на екипажа, търговските пътища и културната среда, в която е плавал корабът.

Построен през втората четвърт на XIX век и потънал малко преди Априлското въстание, „Урдовиза“ представлява своеобразна капсула на времето. Подводните проучвания дават възможност да бъде възстановена историята на кораба, неговия капитан и екипаж, както и ролята му в морската търговия през епохата на ветроходството.

В международен план „Урдовиза“ е третият системно проучван черноморски кораб от Османската епоха след „Китен 1“, открит в същия залив, и корабокрушението „Кула Ашкелон“ край Израел. Заради изключителната си запазеност и богатството на археологическите находки корабът има значение за световните изследвания на подводното културно наследство.

Лекцията на д-р Драгомир Гърбов ще представи както историята на археологическите проучвания, така и новите данни за построяването на „Урдовиза“, неговата търговска дейност и ежедневието на хората на борда.

Бургазлията, който изследва тайните на морето

Д-р Драгомир Гърбов е морски археолог и сътрудник на Института за подводно наследство в Созопол. Роден е в Бургас и е възпитаник на Немска езикова гимназия „Гьоте“. Завършва археология в Нов български университет, където защитава докторска дисертация.

Научните му интереси са насочени към археологията на мореплаването от Златната ера на ветроходството. Той е сред водещите учени в международния проект „Black Sea MAP“, в рамките на който между 2015 и 2018 г. са открити и изследвани 65 непокътнати корабокрушения от Античността до Османската епоха.

От 2022 г. д-р Гърбов е съръководител на проучванията на „Урдовиза“ заедно с доц. д-р Крум Бъчваров. Той е представител в Международния комитет за подводно културно наследство на ИКОМОС, гост-преподавател в Нов български университет и член-кореспондент на Археологическия институт на Америка за постиженията си в подводната археология.

Автор е на над 30 научни публикации и е изнасял лекции в Станфорд и Сидни. Като професионален водолаз с множество квалификации д-р Гърбов съчетава научните изследвания с практическата работа под вода, за да разкрива историите, останали скрити на морското дъно.

Лекцията е организирана от Регионален исторически музей Бургас, Община Бургас, фондация „Бургас 2032“ и Културен център „Морско казино“ в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.