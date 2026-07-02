В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, а също по пътя през Кресненското дефиле, в отсечката от пътен възел „Симитли“ до пътен възел „Кресна“ на магистрала „Струма“. Това съобщиха от пресцентъра на пътната агенция.

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път.

В петък – 3 юли, ограничението ще е между 16 ч. и 23 ч. за пътуващите в посока Бургас и ГКПП „Кулата“.

В неделя – 5 юли, ограничението ще е от 15:30 ч. до 22 ч. за пътуващите в посока София.

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6.

За пътуващите към и от ГКПП „Кулата“ обходният маршрут е по път II-19 Симитли - Гоце Делчев - от пътна връзка на път I-1 с път II-19 в гр. Симитли до кръстовище с път III-198 в гр. Гоце Делчев, по път III-198 Гоце Делчев - Кулата до кръстовище с път III-1981 в с. Чучулигово и по път III-1981 до кръстовище с път I-1 в с. Кулата и обратно.

Всички шофьори могат да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.

За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. А в последния почивен ден - ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата.