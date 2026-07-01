От 1 юли социалната пенсия за старост се увеличава до 183,81 евро. Промяната ще доведе до повишаване на доходите на над 163 хил. души.

Тази пенсия се получава от хора, навършили 70 години, чийто годишен доход на член от семейството е под 30% от линията на бедност и които нямат принос в осигурителната система.

От 1 юли 2026 г. при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30,68 евро или т. нар. „ковид добавка“. Това е и датата, от която осъвременяването с 7,8% на пенсиите по т. нар. „швейцарско правило“ ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година.

От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга или т. нар. „вдовишка добавка“. Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който от 322,37 евро ще нарасне на 347,51 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии - пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и др.