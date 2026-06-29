Танцьори от различни поколения ще излязат на сцената за юбилейния концерт, с който Танцова формация ДЮН ще отбележи 40 години от създаването си. Той ще се проведе на 29 юни, понеделник, от 19:00 часа в Културен дом НХК.

Историята на ДЮН е истинска и много лична. На сцената ще излязат личности, които по различни начини са се докоснали до магията на ДЮН.

За 40-годишния юбилей ДЮН организира и СЪБОР на бивши танцьори. От 22 до 28 юни те подготвиха заедно хореографии, които да представят в юбилейното шоу.

Това няма да бъде просто концерт, а среща на поколения, обединени от танца, приятелството и спомените за едно пътешествие, започнало пред блок 406 на бургаския к-с „Меден рудник“ и продължаващо вече 40 години.