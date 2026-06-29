В сезона на летните вакниции се питаме - как е най-евтино и бързо да стигнеш до морето. Ремонтите по едно от най-натоварените трасета - магистрала "Тракия" бяха спрени, то предизвикателствата далеч не са приключили. На Околовръстния път на София има новите камери с изкуствен интелект за контрол на движението, пишат от bTV.

Ако караме със съобразената скорост на магистрала "Тракия", а разхода на автомобила е 6,5 литра на 100 километра, при цена на дизела от 1,54 евро за литър, пътуването струва малко под 39 евро.

Автобусът остава по-достъпна алтернатива - пътуването продължава до пет часа и половина, а билетът струва между 18,80 и 20 евро според превозвача.

Най-евтиният вариант е влакът. Пътуването е с около 20 минути по-дълго от това с автобус, но билетът струва 11,71 евро, а при двупосочно пътуване се ползва и 20% отстъпка.

Най-бързо до морето се стига със самолет - полетът трае около 50 минути. В делничните дни има четири полета, а през уикенда - три. Най-ниската цена на еднопосочен билет в икономична класа е 71 евро, като включва ръчен багаж до 12 килограма.

Но независимо с какъв транспорт тръгваме към морето, най-важни остават добрата подготовка, спазването на правилата за движение, почивките при по-дълъг път и разумната скорост.