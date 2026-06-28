В началото на летния сезон, заради настъпващите горещини, Община Бургас предприема мерки, за да ограничи щетите при бъдещи пожари. За целта се изграждат минерализовани ивици около критични места. Подновяват се и вече съществуващи, съобщиха от кметството.

Миналата година, в средата на месец юли, огромен пожар се разрази в местността "Острицата" между бургаския квартал "Банево" и село Миролюбово. 25 къщи изгоряха и стихията бе гасена бавно заради силен вятър, който духаше. Много хора бяха евакуирани от вилите си. С героични усилия, огнеборците в крайна сметка го локализираха, но ситуацията беше критична, огънят започна да пълзи и към Бургас.

По тази причина, спешни мерки са набелязани това лято, за да не се повтарят подобни инциденти.

Въпросните ивици, но които се разчита за ограничение на пожарите, се залагат по периферията на горските територии, и са с широчина от 6 метра, като в тях растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой.

Целта е освен да ограничават развитието на евентуална стихия, и да не допуснат тя да достигне до урбанизираните територии, както и пожари от населените места да не навлизат в полски и горски територии.

Местата, които ще бъдат защитени по този начин са общо осем критични точки.

Ивици ще има около град Българово, квартал „Банево“, кварталите „Рудник“, „Черно море“, вилна зона „Острицата“, район „Минерални бани“, землищата на селата Изворище и Миролюбово.

Тъй като температурите вече са високи и сме в пожароопасния сезон, Община Бургас напомня на собствениците и ползвателите на имоти да почистят храстовидната и тревната растителност като превантивна мярка срещу пожари. Срокът за това е 30 юни 2026 година. След тази дата ще бъдат извършвани проверки и при констатирани нарушения ще се търси административно-наказателна отговорност от нехайните стопани.

Превенцията е част от проекта „Повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура в Средиземноморието чрез изпълнение на инженерни природосъобразни решения". , който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС.

Не само в Бургас, но и в целия регион се вземат мерки за борба със стихиите. В Приморско например вече сформираха доброволчески отряд, който ще дайства в критични ситуации.