Цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци продължават да се движат надолу у нас и тази седмица, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

При зеленчуците най-много тази седмица поскъпват доматите, които са с 9,81 на сто нагоре и се търгуват по 1,50 евро за килограм, информира БТА. Ръст се наблюдава също при цените на зелето - с 3,77 на сто до 0,55 евро за килограм, краставиците - с 1,56 на сто до 1,04 евро за килограм, и морковите - с 1,09 на сто до 0,93 евро за килограм.

Най-значително е поевтиняването при тиквичките - с 25,13 на сто до 0,59 евро за килограм, и зелената салата - с 20,77 на сто до 0,58 евро за килограм. Надолу са също цените на чушките, като червените са с 14,75 на сто по-евтини и се търгуват по 2 евро за килограм, а зелените - с 5,86 на сто до 1,80 евро за килограм. По-евтини са и картофите - с 10,71 на сто до 0,60 евро за килограм. Зрелият лук кромид запазва цената си от миналата седмица и се продава по 0,60 евро за килограм.

При плодовете отново се наблюдава значително поскъпване при ягодите, които са с 14,57 на сто нагоре и се търгуват по 3,35 евро за килограм. Нагоре са също цените на ябълките - с 11,11 на сто до 1,26 евро за килограм, и лимоните - с 2,93 на сто до 2,53 евро за килограм. По-евтини са единствено черешите - с 1,13 на сто до 2,10 евро за килограм.

Кравето сирене запазва стойността си от миналата седмица и то се търгува по 5,98 евро за килограм, докато кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 1,85 на сто до 9,23 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 0,55 на сто до 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е надолу с 4,26 на сто до 1,08 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 1,35 евро за брой, което е спад с 2,03 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,59 на сто до 3,75 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 1,94 на сто до 0,21 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 4,34 на сто нагоре до 1,73 евро за килограм, а на лещата - с 1,35 на сто до 2,10 евро за килограм. Минимално надолу е олиото - с 0,12 на сто до 1,71 евро за литър, докато захарта е минимално нагоре - с 0,45 на сто до 0,89 евро за килограм. Брашното тип 500 е по-евтино с 8,31 на сто до 0,64 евро за килограм, а зрелият фасул - с 1,73 на сто до 2,16 евро за килограм.