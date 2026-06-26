Има истории, които те хващат за гърлото и не могат да те оставят безразличен. Днес ще ви разкажем една такава. Зад нея стои едно прекрасно българско дете, малък герой с тежко вродено хематологично заболяване и неговото смело и силно семейство, както и множество лекари и медицински специалисти от две лечебни заведения, които обединяват усилията си, за да дадат шанс за живот.

От уважение към пациента и неговото семейство, както и в съответствие с принципите на медицинската етика и защитата на личните данни, няма да навлизаме в конкретните медицински детайли на случая. Ще спестим тежката медицинска хронология и изпитанията, през които преминава семейството. Но ще разкажем за нещо важно – добрия пример, който показва как трябва да работи българското здравеопазване, когато в центъра на всичко стои човешкият живот.

В критичен за състоянието на малкия пациент момент екипите на Клиниката по детска клинична хематология към Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) ЕАД в София и Клиниката по педиатрия към МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Плевен обединяват усилията си, за да осигурят необходимата медицинска грижа и възможно най-доброто лечение.

Процесът е дълъг и изисква непрекъснат обмен на информация, прецизна координация, професионална преценка и работа в екип, независимо от разстоянието между двата града. Благодарение на отличната комуникация между специалистите са предприети всички необходими стъпки за стабилизиране на състоянието на детето и осигуряване на последващите медицински грижи. След поредица от медицински интервенции, проведени в двете болници, детето е стабилизирано и продължава своята битка за здраве и нормален живот.

Ключова роля в целия процес имат доц. д-р Атанас Банчев – началник на Клиниката по детска клинична хематология за лечение на деца с доброкачествени хематологични заболявания към СБАЛХЗ ЕАД, и д-р Велимир Симов от Клиниката по педиатрия на МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Плевен.

Двама лекари, които на практика показват, че в медицината не трябва да има граници между болници, градове и институции. Че когато целта е обща, действията също са общи. И че пациентът трябва да бъде водещият критерий при всяко решение.

В този труден път детето и неговото семейство не остават сами. Това доказват екипите на двете лечебни заведения със своя професионализъм, човечност и отдаденост.

Тази история е и повод за признание към всички лекари, медицински сестри и здравни специалисти, които всеки ден посвещават знанията, времето и усилията си в името на човешкия живот. Защото медицината е осъзнат избор – всеки ден.

А добрите примери трябва да бъдат разказвани. Заради хората, които стоят зад тях. Заради надеждата, която дават. И защото именно така трябва да работи българското здравеопазване – като единен механизъм, в който животът и здравето на всеки пациент са на първо място.