Пътуването от София до Бургас и обратно с автомобил това лято излиза с 13 евро по-скъпо в сравнение с 2025 г. заради по-високите цени на горивата.

Средните цени на бензина и дизела са с 24 евроцента по-високи на литър, като основна причина за това е напрежението в Близкия изток и отражението му върху международните пазари. При разход от 7 л/100 км маршрутът София-Бургас-София струва около 83 евро.

Въпреки по-високите разходи, много българи не се отказват от пътуването с личен автомобил. Някои от тях планират да компенсират поскъпването, като ограничат движението с кола, докато са на почивка.

От Българската петролна и газова асоциация (БПГА) прогнозират, че цените може да тръгнат надолу, ако се стигне до трайно примирие в Близкия изток. Според Светослав Бенчев от асоциацията, ако настоящите ценови нива се запазят в следващите 15 дни, може да се очаква понижение.

Бенчев допълни, че дизелът вече е поевтинял с 12% за месец, а бензинът също бележи спад. Данните потвърждават тенденция от последната седмица, когато горивата поевтиняха със 7-8 евроцента. В средата на юни от БПГА прогнозираха, че пазарът на петрол ще се стабилизира бавно, а цените ще се задържат около 78-80 долара за барел до ноември.

Според данните от бензиностанциите се отчита известно раздвижване на трафика в дните около уикенда, но без масово увеличение на пътуванията. Поскъпването се усеща и при автобусните превози, като билетът до Бургас вече е 19 евро. Така за сам човек автобусът остава по-евтин вариант, но за семейства пътуването с кола все още е по-изгодно.

Източник: Евроком