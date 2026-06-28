Горещата вълна, обхванала голяма част от Европа, продължава да поставя температурни рекорди и да създава сериозни проблеми за инфраструктурата и общественото здраве.

Германия отчете най-топлата нощ в историята на измерванията, след като температурата в Кубшуц, провинция Източна Саксония, не падна под 29,4 градуса, съобщи Германската метеорологична служба. Според метеоролозите екстремните горещини и дните с температури над 30 градуса стават все по-чести заради климатичните промени.

Жегата вече оказва влияние и върху транспорта. В Лайпциг движението на всички трамваи беше спряно поне до утре сутрин заради повреди по релсите и стрелките, причинени от високите температури. От транспортната служба съобщиха, че разтопени уплътнители и деформации по инфраструктурата не позволяват безопасното движение на трамваите, докато автобусите ще се движат по възможност по разписание.

Междувременно Франция отчита тежки последици за здравето на населението. Националната агенция за обществено здраве съобщи, че от 24 юни насам са регистрирани около 1000 смъртни случая повече от обичайното. Само на 25 и 26 юни броят на починалите е надхвърлил 1400 души дневно, при обичайни 900–1000 смъртни случая през пролетните месеци.





Френските здравни власти определят данните като предварителни, но предупреждават, че горещата вълна вече се нарежда сред най-тежките в историята на страната. По интензивност тя се оценява като по-сериозна от тази през 2003 г., когато заради екстремните жеги загинаха около 15 000 души, предимно възрастни хора.

Експертите предупреждават, че въздействието на високите температури върху здравето ще продължи и през следващите дни, въпреки че горещата вълна постепенно отслабва.