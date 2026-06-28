Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес (28 юни) в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта на института.

Предупреждението за високи температури от 35°-37° важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. От НИМХ съветват жителите на тези части от страната да бъдат внимателни, тъй като са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Днес времето ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, в София - около 32°.

В планините ще е слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по билата и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 28°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините в Западна България с купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време, с максимални температури между 33° и 38°. Във вторник над Западна България, в сряда над североизточните райони, въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици. Вятърът ще остане от изток-североизток, слаб и умерен. Във вторник температурите ще се повишат с още градус-два, в сряда ще започнат да се понижават.

През следващите три дни на много места из страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. С обръщане на вятъра от северозапад, впоследствие в Източна България от север-североизток, ще прониква относително по-хладен въздух и в събота максималните температури в повечето места ще са между 25° и 30°.