Сезонът по Северното Черноморие започва с тревожни сигнали за туристическия бранш. По предварителни данни, цитирани от Нова телевизия, броят на туристите през юни е с около 35% по-малък в сравнение със същия период на миналата година. Един от най-засегнатите курорти е Златни пясъци, където много хотели остават наполовина празни въпреки значителното намаление на цените.

Липсата на туристи вече се усеща от всички, които работят в комплекса. Таксиметрови шофьори споделят в ефира на медията, че сезонът напомня на периода по време на пандемията, когато курортът беше почти без посетители. По думите им работата е изключително слаба и това поставя под риск прехраната на много семейства. Дългогодишни служители в комплекса признават, че не помнят толкова слаб месец юни.

Хотелиерите също отчитат сериозен спад. Според представители на бранша броят на гостите е намалял с около една трета спрямо миналата година, което определят като най-тежкото начало на летния сезон досега. Като основни причини за отлива се посочват слабата транспортна свързаност, липсата на достатъчно чартърни полети и нерешените инфраструктурни проблеми. Освен това през последните години България е загубила няколко важни туристически пазара – германския, руския, прибалтийските държави, а заради икономическите затруднения в Румъния се отчита сериозен спад и на румънските туристи.

В опит да привлекат повече посетители хотелите предлагат намаления между 20% и 40%, въпреки че това е за тяхна сметка. В същото време разходите за поддръжка и обслужване продължават да растат, което допълнително затруднява бизнеса.

Заради тежката ситуация туристическият сектор отново настоява държавата да предприеме по-активни мерки в подкрепа на бранша. Сред предложенията са туризмът да бъде заложен като приоритет в националните програми за развитие, да се увеличат средствата за международна реклама на България като туристическа дестинация, да се подобри транспортната свързаност и да се ускори изграждането на необходимата инфраструктура.