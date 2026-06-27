Let’s Play превърна Бургас този уикенд в притегателен център за почитателите на гейминга, електронните спортове, новите технологии и модерната дигитална култура. Събитието бе открито от кмета Димитър Николов.

„За Бургас е чест и привилегия да бъде домакин на едно такова страхотно състезание. Специално искам да благодаря на организаторите, че градът ние столица на гейминг изкуството. Тук технологиите и спорта са на едно място. Надявам се да си прекарате добре в нашия град и да се запознаете с много нови приятели. Успех!“, сподели кметът Николов.

На събитието присъства и заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, които приветстваха участниците, организаторите и многобройните посетители.

В рамките на два дни посетителите ще могат да се насладят на богата програма с турнири по Counter-Strike 2, Valorant и League of Legends, демонстрации на най-новите технологии, VR зона, sim racing симулатори, PlayStation 5, ретро и аркадни игри, както и срещи с популярни стриймъри и създатели на съдържание.

Сред основните акценти на събитието са финалите на 5vs5 турнира по Counter-Strike 2 с награден фонд от 2500 евро, както и индивидуалните турнири с общ награден фонд от 1800 евро. За любителите на настолните и картовите игри са подготвени специални турнири по Yu-Gi-Oh!, One Piece и Riftbound в партньорство с HobbyGames.bg.

Събитието събира на едно място геймъри, технологични компании, създатели на съдържание и фенове от цялата страна, като предлага възможност не само за зрелищни състезания, но и за активно участие, нови запознанства и среща с най-новите тенденции в света на електронните спортове и дигиталните технологии.

През двата дни гостите могат да се включат и в множество сценични игри, викторини, активности с награди и специалната програма на GplayTV. Атмосферата от събитието достига и до онлайн аудиторията чрез целодневен стрийм в платформата Twitch.

Let’s Play Burgas 2026 продължава и утре, когато програмата включва още турнири, интерактивни игри, Kahoot викторина, Fall Guys, финалите на Counter-Strike 2 1vs1 и много изненади за посетителите.