Автомобил изгоря на автомагистрала "Хемус”, съобщава БНТ.
Инцидентът в станал днес, около 11 часа, малко след излизане от София, на 35-я километър в посока Варна.
Към момента няма данни за катастрофа или пострадали.
Автомобил изгоря на автомагистрала "Хемус”, съобщава БНТ.
Инцидентът в станал днес, около 11 часа, малко след излизане от София, на 35-я километър в посока Варна.
Към момента няма данни за катастрофа или пострадали.
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