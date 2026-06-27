Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев коментира, че проектобюджетът за 2026 г., който ще бъде внесен в парламента на 1 юли, е бюджет на реалността. По думите му в предаването "Денят започва" "това не е бюджетът, който хората очакват".

„Сега това, което ще се гледа в Народното събрание, е бюджетът на реалността, с цифрите такива, каквито са. И дали на политиците им харесва това или не, нека да си зададем въпроса кой носи отговорност за това състояние, защо дефицитът след мерките, които са заложени в бюджета, е 5,7 процента от БВП, защо не е 3 процента или под 3 процента, или защо нямаме балансиран бюджет“, посочи Донев. По думите му това са все въпроси, които трябва да бъдат зададени и трябва отговорите да се търсят от тези, които управляваха до този момент.

Вицепремиерът настоя, че трябва да си дадем сметка, че вече половината година е изтекла и че този бюджет е започнал да се изпълнява още от 1 януари 2026 г., както и че от тогава до 7 май имаше две правителства, които управляваха - на Росен Желязков и на Андрей Гюров. "Те, освен че бяха задължени да изпълняват т.нар удължителен закон за бюджета, взеха още решения, с които бюджетът е задължен допълнително с над 1,1 млрд. евро", отбеляза Донев.

"Ние се опитваме с всички мерки, които сме предложили и с ангажиментите, които сме поели пред нашите избиратели, да върнем нормалността в държавните финанси, така че държавата от един определен момент нататък да се развива нормално, бизнесът да функционира в една предвидима среда, която дава гаранция за това, че той няма да бъде сюрпризиран с решения, които са от днес за утре", каза вицепремиерът Донев.

Това е нещото, което ние ще гарантираме, ще дадем на хората и на бизнеса, но това ще стане с бюджет 2027, каза още той.