Мантинелите в участъка на автомагистрала „Тракия“ край Зимница, където при тежка катастрофа загинаха трима души, сред които две 9-годишни деца, са от по-нисък клас и са проектирани да задържат единствено леки автомобили с тегло до 1500 килограма. Това потвърди изпълнителният директор на фирмата, произвела и монтирала ограничителните системи.

„В случая ограничителната система, която е поставена точно в този участък, е с много нисък клас, много ниска степен на задържане – N2, което е за автомобили до 1500 килограма. Самата система е изпълнявана през 2012-2013 година и съответно тогава е отговаряла на нормативните изисквания“, заяви изпълнителният директор на „Юпитер 05“ АД инж. Мирослава Грозкова пред Нова тв.

Думите ѝ поставят въпроса доколко безопасни са все още действащите мантинели, изградени по старите стандарти. От компанията уточняват, че съоръжението в този участък е било изградено съобразно действащите към онзи момент нормативи, но след промените в Наредбата от 2024 г. вече се прилагат по-високи изисквания към ограничителните системи.

По информация на фирмата подмяната на съществуващите мантинели трябва да се извърши в 10-годишен срок, което означава, че част от тях могат да останат в експлоатация до 2034 г.

Трагичният инцидент на АМ „Тракия“ предизвика проверки от институциите. Регионалният министър Иван Шишков разпореди проверка "и на тези мантинели, които са подменени“ от 2024-та насам.

„Дали тези мантинели са законосъобразно поставени, дали отговарят на изискванията, дали могат успешно да изпълняват функциите си“, попита и вътрешният министър Иван Демерджиев.

Премиерът Румен Радев също обеща проверки и каза, че правителството е спряло мегапоръчка за подмяна на мантинели на стойност над 1 милиард лева. „Оттук нататък трябва да е ясно, че който строи, ще има драконовски мерки за качеството на строителството. Не става въпрос само за смяна на мантинели, а за смяна на манталитета“, категоричен бе министър-председателят.