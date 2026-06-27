Директорът и заместник-директорът на ВиК-Несебър са арестувани при специализирана полицейска операция, съобщи БТВ.

По данни на разследването, двамата са поискали 8000 евро от собственик на парцел в землището на село Кошарица, за да бъде присъединена новострояща се сграда към водопреносната мрежа. Според събраната до момента информация на инвеститора е било отказано да подаде официално заявление, като му било поставено условие първо да предаде поисканата сума.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура-Бургас.

Около 15:00 часа вчера, непосредствено след предаването на парите, двамата са задържани в служебен автомобил на ВиК в близост до имота.

Разследването продължава.