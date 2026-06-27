Съединените щати нанесоха въздушни удари по военни цели в Иран в отговор на нападението срещу търговски кораб в Ормузкия проток. Това потвърди Централното командване на въоръжените сили на САЩ, след като по-рано президентът Доналд Тръмп намекна за предстоящ отговор с думите: „Ще разберете“, запитан дали Техеран ще понесе последствия.

По-рано в петък Тръмп съобщи, че Иран е атакувал с най-малко четири щурмови дрона кораби, преминаващи през Ормузкия проток. По думите му един от дроновете камикадзе е поразил палубата на товарен кораб и е нанесъл щети, но плавателният съд е успял да продължи курса си. Останалите три дрона са били свалени от американските сили. Американският президент определи атаката като „глупаво нарушение“ на постигнатото споразумение за прекратяване на огъня.

По данни на американските военни последвалите удари са били насочени срещу складове за ирански ракети и дронове, както и срещу крайбрежни радарни системи. Малко преди официалното потвърждение ирански медии съобщиха за експлозия в град Сирик в южната част на страната, без да посочат причината.

Малко след американската операция Иранският корпус на гвардейците на ислямската революция заяви, че е атакувал американски военни позиции в региона в отговор на поредния удар на САЩ срещу Иран. От Техеран не уточниха кои обекти са били поразени.

По-рано близката до властите агенция ИСНА публикува изявление, приписвано на Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция, в което се казваше, че отговорът на Иран ще бъде „бърз и решителен“. По-късно публикацията беше изтрита от сайта на агенцията.