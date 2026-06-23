Утре е Еньовден. А в българските народни вярвания в нощта преди празника светът се променя. Границата между видимото и невидимото става по-тънка, билките придобиват най-голямата си лечебна сила, а сънищата могат да разкрият бъдещето. Празникът, отбелязван на 24 юни, е сред най-древните и мистични в българския календар. Той е свързан с лятното слънцестоене – периода, когато Слънцето достига своята най-голяма мощ през годината и природата е в разцвета на жизнените си сили.

Според народните вярвания именно през тази нощ тревите и цветята се зареждат с особена енергия. Затова още преди изгрев хората излизат да берат билки, вярвайки, че тогава те имат най-силни лечебни свойства. Особено ценени са еньовчето, маточината и жълтият кантарион, който и днес е сред най-използваните растения в народната медицина.

Смята се още, че росата, паднала преди изгрев на Еньовден, носи здраве и пречистване. Затова традицията повелява човек да се умие с нея или дори да се търкаля по тревата рано сутринта, за да бъде здрав през цялата година.

Една от най-популярните легенди разказва, че на Еньовден Слънцето „играе“. Когато се покаже над хоризонта, то трепти и сякаш се завърта от радост. Според поверието всеки, който успее да види този необикновен изгрев, ще се радва на късмет и добро здраве.

В много краища на България се спазва и традицията за изплитане на голям Еньовски венец от 77 билки и половина. Преминаването под венеца символизира пречистване и ново начало.

Нощта срещу празника е свързана и с множество поверия за магически същества и пророчески сънища. Вярва се, че тогава природата разкрива част от тайните си, а сънищата могат да дадат отговор на въпроси, които вълнуват човека отдавна.

В християнската традиция Еньовден съвпада с Рождество на Свети Йоан Кръстител, което придава на празника и силен духовен смисъл. Така в него се преплитат древни езически вярвания, народна мъдрост и християнски символи.

На 24 юни имен ден празнуват Еньо, Йоан, Йоана, Янко, Яна, Янита и Биляна. Своя професионален празник отбелязват също фармацевтите и фитотерапевтите – съвременните наследници на народните лечители и билкари.