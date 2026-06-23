Жълт код за потенциално опасно време е обявен за сряда заради очаквани краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки, съобщиха от НИМХ.

През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево.

През деня ще духа слаб вятър от изток.

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София - около 26. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

В планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра - около 14.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.