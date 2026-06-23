Черноморските пристанища Варна и Бургас имат потенциала да се превърнат в регионални хъбове, които да свързват Европа с Централна Азия. Тази визия представи заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова на среща на високо равнище в Брюксел, посветена на развитието на т.нар. Среден коридор, съобщиха от министерството.

Във форума, открит от комисаря по разширяването Марта Кос, участваха още европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, както и министри и заместник-министри от Армения, Казахстан, Турция, Украйна, Молдова и Узбекистан.

В изказването си Натова подчерта геостратегическата роля на България като държава от ЕС с излаз на Черно море. По думите ѝ модернизирането на пристанищата и интегрирането им с железопътния транспорт ще повиши ефективността на целия транспортен коридор.

Идеята за ключовата роля на българските пристанища не е нова. Още през 2023 г. беше коментирано, че те са отлична алтернатива за нарастващия сухопътен трафик от Азия за Европа и разполагат с достатъчно свободен капацитет.

„Развитието на Средния коридор за България е стратегическа възможност, но и споделена отговорност“, допълни заместник-министърът.

Пред европейските партньори Натова отбеляза, че за постигане на пълна оперативност на маршрута са необходими ускорени инвестиции и по-добра координация. Като ключов фактор за осигуряване на финансиране и иновативни логистични решения тя посочи партньорството между публичния сектор и бизнеса.